上海載Tesla貨輪現床蝨 澳洲拒收

【本報綜合報道】澳洲傳媒上周五報道，美國電動車生產商Tesla近來有一艘載有大批新車的貨輪，從上海市出發抵達澳洲，檢查之後發現有多隻床蝨，可能會危害當地植物和環境，遭澳洲政府下令拒收，貨輪最終返回上海市。

進口車落船俱要檢查 澳洲政府檢疫非常嚴格，所有進口車落船都要接受檢查，包括有害或有毒生物的檢查。當局發現有床蝨與新車一起上船，認為可能對澳洲的植物、環境、農作物以至人體健康造成重大威脅，因此要求所有車立刻上船返回上海市，進行進一步處理後才能夠再次進入澳洲港口。

涉事貨輪為Glovis Caravel號，可以運載6,500輛車，暫未確定是否均為Tesla，但據報有大批Model Y。貨輪今年10月22日以來一直在布里斯班近海徘徊，船員致力對貨輪熏蒸消毒但仍然被拒卸貨。貨輪預計下月2日抵達上海市，進行進一步熏蒸處理後再赴澳洲。數千名受影響買家被告知，在該公司找到解決方案前，其新車交付將無限期擱置。