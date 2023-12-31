偽造文件誘騙戴妃受訪 BBC須公開內部電郵

1995年節目談婚外情內幕 官斥公司不可靠 英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾（Martin Bashir）被指以偽造銀行文件等不誠實手段，1995年誘騙已故戴安娜王妃受訪公開婚外情內幕。英國資訊權利仲裁庭本月裁定BBC下月24日前公開逾3,200封2020年處理巴希爾醜聞的內部電郵。BBC上周五同意公開相關電郵，但計劃根據資訊自由法不公布部分內容。

1995年BBC《廣角鏡》播出巴希爾專訪戴安娜王妃節目，戴安娜說出「我們的婚姻中有3個人，所以有點擁擠」的名言；惟《星期日郵報》翌年披露，巴希爾向戴安娜弟弟史賓沙出示偽造銀行文件誘騙戴安娜受訪。英國記者韋伯（Andrew Webb）2007年首次致函BBC，要求查閱巴希爾專訪戴安娜的安排，BBC當時表示沒有紀錄。2020年，BBC同意向韋伯公開長達67頁檔案，包括1995年至1996年巴希爾接觸戴妃的備忘錄和會議紀錄。

涉逾3200封 BBC道歉 2021年，英國最高法院退休法官戴森勳爵領導的獨立調查認定，巴希爾偽造銀行文件並向史賓沙出示，嚴重違反BBC節目製作準則，BBC更為巴希爾掩蓋欺詐行為。韋伯同年繼續根據資訊自由法入稟，要求BBC公開處理巴希爾醜聞的3,288封電郵。事隔超過兩年，法官肯尼迪（Brian Kennedy）本月10日裁定韋伯勝訴，指摘BBC最初處理查閱文件請求時「前後矛盾、錯誤且不可靠」，嚴重關切。BBC發言人表示完全承認過往錯誤，已經向韋伯道歉。

仲裁庭上周五舉行聽證會，BBC代表波博喬伊（Jason Pobjoy）表示審查大量文件的工作已經完成，公司致力避免對法官的裁決提出上訴，預期BBC將公開所有文件，然後有兩周時間就任何需要刪減內容提出意見，主要根據資訊自由法第42條，可能刪減約400封包含第三方個人資訊的電郵。波博喬伊強調，BBC並非為不承擔後果而隨意刪節，僅當存在適用豁免時才提出刪減。

被指遮醜布正在揭開 BBC必須向韋伯說明刪減郵件內容的理由，韋伯有權對刪減提出質疑，仲裁庭決定應否公開郵件全部內容時，將可以查閱未經刪節的版本。法官認為，若韋伯質疑任何刪減，案件就回到起點，但他對韋伯和BBC之間似乎出現合作感到高興。韋伯談及仲裁庭裁決時形容，這一骯髒事件的最後遮醜布已經開始揭開，圍繞巴希爾醜聞的剩餘秘密現在終於可能重見天日。本報綜合報道