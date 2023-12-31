土耳其尋求夥美企生產戰機引擎

【本報綜合報道】土耳其尋求美國同意，與通用電氣航空合作生產F16戰機引擎，然後安裝在國產第5代隱形戰機TFX上。土耳其國防部長居萊爾表明，目標是2028年前擁有本國製戰機引擎。

安裝在國產隱形戰機上 在英國航空航天系統公司協助下，土耳其航空航天工業公司設計出TFX。美國傳媒上周四引述知情人士報道，土耳其希望在本國生產F110引擎，確保TFX的初始階段供應；又計劃在原定明年1月首飛的TFX上採用兩具F110引擎，直至研發出本國版本為止。土耳其圖薩斯引擎工業公司（TEI）今年6月與通用電氣航空簽署協議，延長TEI執行F110引擎基地級維修許可；TEI是F110引擎最大零部件製造商之一。

土耳其還與英國勞斯萊斯集團磋商合作生產戰機引擎，談判進入最後階段，但雙方未就組成財團達成協議。勞斯萊斯已經與土耳其Kale集團合作，在土耳其成立合資企業，達成協議後將可生產引擎。土耳其總統埃爾多安視空軍現代化為首要任務，尤其是在因堅持採購俄製S400防空系統，導致美國拒售F35隱形戰機後。