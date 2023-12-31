美繞國會向以色列售軍備 月內第2次

【本報綜合報道】以色列空襲巴勒斯坦加薩地帶引起國際社會非議，美國政府一個月內第二次繞過國會，上周五通過向以色列出售軍備，總額逾1.47億美元（約11.4億港元），包括保險絲及引爆器，令以色列已經購入的155毫米炮彈可以運作。

美國國務院表示，鑑於以色列防禦需求的緊迫性，國務卿布林肯通知國會，他已經行使授權，確定存在緊急情況，立即給予批准。美國國務院指出，美方致力確保以色列安全，確保以方能夠防禦面對的威脅，對保護美國國家利益十分重要。布林肯本月9日亦作出類似決定，批准向以色列出售近1.4萬枚坦克炮彈，總值逾1億美元（約7.8億港元）。

南非興訟 促以方停軍事行動

另一方面，南非上周五向荷蘭海牙國際法庭提出訴訟，指控以色列在加薩地帶實施種族滅絕，要求法院向以色列發出臨時命令，立即暫停在當地的軍事行動。以色列與南非都是《種族滅絕公約》的簽署國，南非向法院提交的文件指出，以色列自10月7日以來，未有阻止種族滅絕，致力消滅加薩地帶的巴勒斯坦人，違反在公約承擔的意務，要求法院下令以色列停止攻擊。