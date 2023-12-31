阿根廷立場變更 新總統致函金磚5國拒加盟

阿根廷右翼新總統米萊（Javier Milei）本月就任後，國家外交及經濟政策轉為靠攏西方國家。總統府前天宣布，米萊日前致函金磚五國（BRICS）成員國5名領導人時指出，由於時機不合，阿根廷將不會如期加入該國際組織。

上述信件已於12月22日寄出，對象分別是巴西、俄羅斯、印度、中國及南非領導人。米萊在信中提到阿根廷加入金磚五國時機並不合適，又指其處理外交事務方式在許多方面均與前朝不同，將審視上屆政府所作決定。惟他同時強調，阿根廷將在不會加入該國際組織情況下，繼續尋求加強與上述國家之間雙邊關係，藉此增加貿易及投資流動，又指自己已做好準備，期望與多名領導人各自舉行會面。

米萊曾指中國是刺客 在上一任總統費爾南德斯努力下，阿根廷與埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯及阿聯酋本年年中獲邀加入金磚五國，新成員國資格將由明年1月1日開始；該國際組織佔全球約四成人口，佔全球本地生產總值（GDP）約25%。費爾南德斯當時強調，阿根廷加入金磚五國合作機制是邁向建設一個更友好及開放國家重要一步，有望促進當地經濟發展、社會公平及改善國民福祉，當正式成為成員國後，國家與其他成員國之間質易往來將更加便利。

然而，米萊上月在大選勝出，國家過往政策頓時出現劇變。早在拉票期間，他已形容中國政府是「刺客」，反問：「你願意與刺客交易嗎？」此外，他宣稱與西方自由國家，例如美國等國家立場完全一致。

針對國家經濟問題，米萊主張使用「經濟休克療法」解決問題。當地政府本月中宣布，將阿根廷披索大幅貶值五成以上，目的是穩定長期受通脹及債務困擾國家經濟，另會減少能源補貼等，卻同時緊縮預算，未來不再投標公共工程項目，以及取消部分工程合約。本報綜合報道