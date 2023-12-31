波蘭召俄外交官 抗議導彈入領空

葛茲維斯基

【本報綜合報道】俄羅斯大規模空襲烏克蘭，波蘭上周五通報有一個不明物體從烏克蘭進入該國領空。波蘭作戰指揮部表示，所有迹象顯示是俄羅斯導彈；波蘭外交部召見俄羅斯使館臨時代辦遞交外交照會，要求俄方解釋導彈進入波蘭領空事件。

波蘭作戰指揮部發言人葛茲維斯基（Jacek Goryszewski）稱：「這個物體從烏克蘭邊界闖入。烏克蘭領土夜間遭受激烈襲擊，這事件可能與此有關。」有關飛行物曾經出現在東部盧布林省一個邊境城鎮，省長表示，沒有資訊顯示物體降落在當地，軍方已經調動部隊進行識別和搜索，未有接獲爆炸或傷亡報告。波蘭總理圖斯克與國防部長、指揮官和國家安全機構負責人開會討論事件，召開國家安全局會議。

荷蘭司令：需準備與俄開戰 另一方面，荷蘭皇家陸軍司令維寧（Martin Wijnen）中將上周四表示，需要做好與俄羅斯開戰準備，呼籲國家加強軍力，幫助社會適應戰爭可能帶來的困境。他指出，俄羅斯解決烏克蘭問題後，將把焦點轉向波羅的海國家，荷蘭不應該因距離俄羅斯1,500公里便覺得安全有保障，強調俄方只懂得「強大的武裝力量」這種語言；又敦促荷蘭民眾在地下室儲存物資、食物和食水，企業應該準備滿足軍事需求。

維寧