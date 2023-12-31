俄迄今射300超音速導彈 烏無法攔截

【本報綜合報道】俄羅斯上周五分別從地面及空中發射導彈轟炸烏克蘭，當中再次使用烏方至今無法成功攔截的Kh22、Kh32超音速巡航導彈。與此同時，有參與行動的俄羅斯Kh101巡航導彈被拍到飛行期間發射干擾彈，試圖干擾烏克蘭防空導彈。

Kh101巡航導彈發射干擾彈 俄羅斯當天使用8枚Kh22、Kh32超音速巡航導彈，烏克蘭空軍稱開戰至今俄方合共發射300枚上述型號導彈，烏方防空系統沒有擊落任何一枚。Kh22超音速巡航導彈最高飛行時速4,000公里，以彈道軌迹接近目標，需要愛國者防空系統擊落；它原意是打擊航空母艦，在烏克蘭用於對地攻擊。Kh32改良自Kh22，射程1,000公里。

俄羅斯上周五總共向烏克蘭發射122枚導彈，其中90枚是Kh101、Kh555、Kh55巡航導彈，發射平台與Kh22、Kh32超音速巡航導彈均是轟炸機，但這3款導彈只能夠亞音速飛行，意味相對容易被防空系統攔截。俄羅斯最早去年底引入新版本Kh101巡航導彈，配備用於反制防空系統的干擾彈，至少從今年1月起在烏克蘭戰場使用。

值得留意的是，在上周五的空襲行動中，烏克蘭空軍形容俄羅斯幾乎動用所有現役武器。

惟令外界感到相對驚訝的是，俄羅斯黑海艦隊沒有參與其中，不見水面艦艇或潛艇發射向來是烏克蘭戰場「常客」的熾熱巡航導彈，全部施襲導彈均來自轟炸機、戰機、地面發射車，未知是否與艦隊被烏克蘭多次偷襲得手後，減少出戰有關。