烏頻揭逃避兵役 1.1萬人邊境落網

【本報綜合報道】烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科上周五指，今年近1.1萬人涉嫌逃避服役偷越國境被捕。國家邊防局發現逾220個組織協助逃避兵役人士偷渡，已對逾1,400人提出刑事指控。

德姆琴科指出，今年首11個月合共7,700人企圖穿越邊境口岸附近的林地偷渡離境而落網，大多發生在接壤羅馬尼亞及摩爾多瓦邊境，至於潛入波蘭則少得多。近3,000名烏克蘭人企圖使用偽造豁免服役及傷殘證明出境，在邊境口岸被捕。與去年日均堵截80名至100名役齡男性相比，今年試圖逃離烏克蘭的男子減少。德姆琴科續稱，當天氣條件有利時，民眾試圖偷渡次數便會增加；相反天氣寒冷及下雪令地面無法通行，偷渡人數便減少。

俄稱開戰以來 64萬人入伍 另一方面，俄羅斯國防部上周三公布年度報告《軍隊人數》，首度披露自俄烏戰爭去年2月爆發至今，逾64萬人簽署合約加入俄軍，單是今年有28.8萬人簽約。文件顯示，約3,620萬名俄羅斯18名至60歲民眾，具備成為合約軍人的條件。