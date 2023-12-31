安理會上 美英法狠批空襲 俄代表強調針對烏軍事設施

【本報綜合報道】聯合國安理會上周五召開緊急會議，討論俄羅斯當天向烏克蘭發動開戰以來最大規模的空襲。美國、法國、英國等多國代表嚴厲批評俄羅斯出動大規模導彈和無人機施襲，俄羅斯代表強調襲擊是針對烏克蘭軍事設施。

聯合國助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）向安理會通報襲擊情況，並指今年就像開始時一樣結束，十分可悲，烏克蘭人民再度遭受毀滅性的暴力，被迫在嚴寒度過假期，尋找避難所、清理廢墟、掩埋死者。美國常駐聯合國代表團政治協調員凱利（John Kelly）指摘俄羅斯總統普京未選擇和平，而是以數量空前的無人機和導彈襲擊另一個聯合國成員國，來紀念節日和迎接新年。英國駐聯合國大使伍德沃德批評，俄羅斯的行動是烏克蘭悲劇唯一原因，其餘都是謊言和虛假資訊的洪流。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞強調，俄方針對烏克蘭的軍事基礎設施發動襲擊，烏克蘭防空系統應該對平民傷亡負責。聯合國秘書長古特雷斯發言人譴責襲擊，指摘針對平民和民用基礎設施的襲擊違反國際人道法，不可接受，必須立即停止。

中方再促停火 中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲衝突當事方保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，遵循必要、區分、對稱原則，全力保護平民和民用設施安全；又敦促有關方面謀求停火，國際社會為政治解決危機發揮建設性作用。他指出，軍事手段不是解決烏克蘭危機的出路，中方在烏克蘭問題上的立場沒有變化，始終站在和平一邊，站在對話一邊，致力勸和促談、停火止戰，並願繼續與各方保持溝通推動危機政治解決。