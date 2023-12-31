繼續遭受猛烈空襲 烏軍炮擊大報復 俄邊境地區14死108傷

俄羅斯上周五使用過百件武器攻擊烏克蘭全國多地，這場被指是俄方自開戰以來最大規模的空襲，造成烏方增至39人死亡；單是首都基輔有16人喪生，是當地平民遇難人數最多的一次戰時襲擊。俄羅斯緊急情況部上周六表示，邊境地區別爾哥羅德州前一天晚上起遭烏克蘭炮擊，至今造成14人死亡及108人受傷。

除了重災區基輔外，烏克蘭其餘5個被空襲的地點死亡人數，分別是扎波羅熱9人、第聶伯羅彼得羅夫斯克6人、敖德薩4人、哈爾科夫3人、利沃夫一人，全國合共160人受傷。基輔市長克里欽科表示，一個倉庫被炸毀導致多人傷亡，全市還有32人受傷，其中17人需要送院治療；當地受損建築物還有住宅大樓、辦公中心、地鐵站。

烏防長：俄彈藥足 大型空襲持續 烏克蘭國防部長烏梅羅夫指出，俄羅斯再次向全世界展示其目標，就是對烏克蘭實施恐怖活動、謀殺、種族滅絕，「俄羅斯人令我們的公民出現死傷，摧毀基礎設施」。他感謝防空部隊士兵及軍官，阻撓敵人企圖瓦解烏克蘭戰至取勝的意志；又稱顯而易見俄羅斯擁有如此龐大的導彈儲備，「他們能夠及將繼續發動如此襲擊」。俄羅斯國防部上周五公布，一周內對烏克蘭軍事目標發動50次打擊，包括軍工業設施、軍用機場、軍火庫、武器儲存地，強調所有指定目標均被擊毀。與此同時，俄羅斯防空部隊當天晚上在莫斯科州、布良斯克州、奧廖爾州、庫爾斯克州，合共擊落32架烏克蘭無人機，宣稱挫敗烏方企圖對俄方領土目標，實施恐怖襲擊的企圖。

戰火同時蔓延至俄羅斯接壤烏克蘭的邊境地區，別爾哥羅德州政府上周六指控烏克蘭炮擊別爾哥羅德市中心，初步訊息顯示一個居民區被擊中，死者包括兩名兒童，市面多地起火。在另一邊境地區布良斯克州，當地政府稱烏克蘭使用多管火箭系統，向波加爾地區兩條村莊的平民設施發射10多枚炮彈，一名不足10歲的兒童死亡。

美英首腦聲援烏 續供防空系統 烏克蘭被俄羅斯空襲後迅即獲得西方國家聲援，美國總統拜登上周五發表聲明，表示俄羅斯總統普京尋求摧毀烏克蘭及征服烏克蘭人，「他必須被制止」；又對美方援助的防空系統，協助烏方拯救生命感到自豪，但呼籲美國國會新一年採取緊急行動，否則無法繼續提供武器予烏克蘭保護其人民，「我們不能夠令烏克蘭失望」。

英國首相辛偉誠也作出類似的回應，表示普京目標是消滅自由及民主，「我們不可以讓他戰勝」，揚言不管需要多長時間，「我們必須繼續支持烏克蘭」。英國國防大臣夏博思同日宣布，援助約200枚防空導彈補充烏克蘭關鍵防空能力，保護平民、前線、關鍵基礎設施；又稱普京正在測試烏克蘭的防禦，以及西方國家的決心。

美國智庫戰爭研究所指出，俄羅斯過去數個月以不同組合的無人機、巡航導彈、彈道導彈空襲烏克蘭，在無人機偵察下策劃規避烏方防空系統的最有效路線，把破壞力最大化。俄方可能是今年秋季至初冬囤積各式導彈，建立更多樣化的空襲計劃。本報綜合報道

有人不幸被爆炸所傷，倒臥現場。 俄烏互相空襲最新情況 烏克蘭多地遭俄羅斯空襲，有建築物起火。 烏梅羅夫