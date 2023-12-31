復合無果 情變男夥同鄉掛橫額辱前女友

【本報綜合報道】湖北省宜昌市長陽土家族自治縣一名鄭姓男子，近日與女友分手後心生不滿，與嚴姓同鄉在多處地方拉起寫有侮辱性字句的橫額向女方洩憤。當地警方接到報案後抓獲鄭、嚴二人，並予以行政拘留處分。

兩人被行拘處分 長陽縣龍舟坪鎮派出所本月18日接到報警稱，城區多處地方有人掛橫額，寫有「腳踏兩條船」、「無縫銜接」等字句，請求處理。龍舟坪派出所民警到場調查及清理橫額，經調查研判後快速鎖定疑犯身份和行動軌迹。同日下午，民警在宜昌城區×小區抓獲鄭×、嚴×。

鄭×與被害女子曾經是情侶，後來女方提出分手，鄭×多次挽留無果，認為對方欺騙自己的感情，於是決定報復，從網上訂製帶有侮辱性文字的橫額，並邀約同鄉兼室友嚴×將橫額掛在女事主工作單位大門外和人員、車流密集處。

兩人到案之後，鄭×、嚴×對違法事實供認不諱，亦對自己一時衝動所做的過激行為後悔不已，二人因為侮辱他人分別被長陽公安局依法予以行政拘留10天、8天處罰。