女子虐狗住處遭扔蛋 台警介入

【本報綜合報道】台灣社交網近日流傳一段女子虐狗影片，引來多名網民上周四晚上到涉事女子家門外聚集，並扔雞蛋叫罵，驚動警員介入。台南市動保處表示，涉事女子供稱虐狗是「因親人過世加上狗不聽管教導致情緒失控所致」，她因違反動保法被罰1.5萬元至7.5萬元新台幣（約3,823至1.9萬港元）不等罰鍰。

狠摔打狗 影片廣傳 影片中的女子多次虐打哥基犬，其中一次在家門口遛狗並餵晚餐，不等狗狗還想繼續吃飯，她隨即拉起狗鏈把狗狗吊起強拉回家。此外，女子曾經兩度把狗狠摔在地、拿曬衣架打狗，令拍片者直言「氣到發抖」。上周四上午有人向動保處檢舉，惟見當局遲遲未有動靜，有網友發起當天晚上到女子住處丟雞蛋。

台南市動保處表示，受虐犬隻的飼主為男子，該女子為同居者。女子上周四晚上已經到案說明，指自己因親人剛過世，加上狗狗不聽話還咬她，自己才情緒失控，事後感到後悔。受虐的哥基犬未有受傷，但女子行為是故意傷害動物且有致死之虞，已經把犬隻沒收養在動物收容所，待狀況穩定後開放認養。