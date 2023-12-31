高雄截8.9億元走私大麻 拘10人

夥緬甸人犯案 屬當地最大宗

海巡署北門查緝隊日前接獲線報，指有台灣人與緬甸人串謀從海上走私毒品，海巡人員本月9日出海埋伏，翌日凌晨零時在高雄市西北方外海查獲34歲男子黃亦華為首的3名台灣人，他們乘坐膠筏從南部未報關偷渡出海，當場發現4大袋重達221公斤大麻。專案人員判斷還有更多毒品，但在海巡人員登船前即遭拋棄，隨即在附近海域搜尋，最後發現大批漂流的無人救生艇，綁上拖繩載有20袋相同包裝的大麻，經帶回清點近1.16噸。