廣州正式開通5條自動駕駛巴士線路

便民線毋須預約

上述線路為便民線，刷卡不參與公交票務優惠。此外民眾還需要注意，乘坐自動駕駛巴士要遵守一人一座、不可站立，並允許未成年人在監護人陪同下乘坐。除了上述正式進入示範應用的自動駕駛便民線外，還將開放BRT夏園站——BRT文園站（地鐵雙崗站）之間的自動駕駛巴士試運行，以及生物島1線、生物島2線的夜班線路自動駕駛巴士試運行，乘客可以通過微信搜索「智慧小巴」小程序預約後免費乘坐。