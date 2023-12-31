廣州正式開通5條自動駕駛巴士線路
【本報綜合報道】廣東省廣州市昨日正式開通5條自動駕駛巴士線路，分別是生物島1線、生物島2線、知識城雍景灣便民線、廣州塔路線、琶洲環線。市民毋須預約，可以直接透過使用「羊城通卡」等方式支付車費乘坐自動駕駛巴士。
便民線毋須預約
上述線路為便民線，刷卡不參與公交票務優惠。此外民眾還需要注意，乘坐自動駕駛巴士要遵守一人一座、不可站立，並允許未成年人在監護人陪同下乘坐。除了上述正式進入示範應用的自動駕駛便民線外，還將開放BRT夏園站——BRT文園站（地鐵雙崗站）之間的自動駕駛巴士試運行，以及生物島1線、生物島2線的夜班線路自動駕駛巴士試運行，乘客可以通過微信搜索「智慧小巴」小程序預約後免費乘坐。
內地傳媒報道，這批自動駕駛便民線服務由廣州巴士集團提供，巴士搭載文遠知行的自動駕駛全棧式（全面性）軟硬件解決方案，車輛最高時速達40公里，滿足全天時、全天候、全場景的運行需求，在城市開放道路、早晚高峰擁堵時段等情況下均能實現安全穩定的自動駕駛。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：