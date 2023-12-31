大學書畫賽 獲獎者全屬協會幹部

【本報綜合報道】湖北武漢大學近日有學生爆料，大學書畫協會舉辦的書畫大賽中，44名獲獎者中有39人是書協的幹部，剩餘的是書協前任幹部。爆料學生質疑此類聲稱面向全校的比賽，完全成書協自己頒獎，有失公平。武漢大學團委隨後回應稱，學校對此事已經有處理結果，但拒絕透露內容。