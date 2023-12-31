大學書畫賽 獲獎者全屬協會幹部
【本報綜合報道】湖北武漢大學近日有學生爆料，大學書畫協會舉辦的書畫大賽中，44名獲獎者中有39人是書協的幹部，剩餘的是書協前任幹部。爆料學生質疑此類聲稱面向全校的比賽，完全成書協自己頒獎，有失公平。武漢大學團委隨後回應稱，學校對此事已經有處理結果，但拒絕透露內容。
校方徹查 拒透露內容
內地傳媒上周五報道，武漢大學舉辦第29屆學生社團文化節中，有一場書畫比賽由武大書協舉辦，名為「珞珈書院」，286人參賽，均為書協成員獲獎。爆料學生公布獲獎名單截圖，特別標記獲獎學生在武大書協的職務，一等獎包括常務副部長、會長、副會長，獎項等級與職務高低大致成正比。
爆料學生認為武大書協的成員既是主辦方，又是獲獎者，等於既當運動員又當裁判，自己給自己頒獎。武漢大學團委一名副書記上周四回應稱，爆料學生並無向學校實名舉報，校方關注到情況後調查。針對相關質疑，該副書記認為外界可能有誤解，並非網上所言，具體情況需聯絡大學宣傳部了解。
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