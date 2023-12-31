暴力對待初生嬰 月嫂遭拘留

【本報綜合報道】重慶市一名母親近日在網上反映其初生嬰遭月嫂虐待，包括掌摑、劇烈搖晃、掐頸、用手機強光照射眼睛等，已經向警方報案。當地警方上周四通報，涉事月嫂承認因嬰兒哭鬧致心情煩躁，因而作出上述行為，被警方行政拘留。

阮女士上周三在網上反映，本月18日凌晨，其出生僅26天的嬰兒持續哭鬧兩小時，當她從月嫂抱回嬰兒並查看閉路電視畫面時，發現月嫂多次對嬰兒作出暴力行為。阮女士事後報警及向當地婦聯、衞健委反映情況，她表示最初前往兩江新區玫瑰馨苑月子中心找月嫂，後來被轉介到寶寶康家政服務有限公司（下稱寶寶康），其主要股東為重慶馨耀健康管理有限公司，當時職員稱兩間公司屬於同一間公司。阮女士強調，希望寶寶康賠償孩子的醫藥費、其精神損失費等。兩江新區上周三通報，涉事月嫂由重慶寶寶康派往江北區某小區的阮女士家服務，目前已經被公司開除。