賺錢不及團圓喜悅 上海家政阿姨短缺

臨過年開770元日薪 仍不夠吸引 2024年元旦將至，上海市不少家政服務公司屬下員工早已離開，導致「共享阿姨」人手出現短缺。內媒前天報道，一間公司指旗下九成家政阿姨需回家過年，即使開出700元（人民幣‧下同，約770港元）一天工資也不足以吸引她們，「阿姨們都想開了，覺得跟家人團聚比賺錢重要」。

共享阿姨是指住在同一屋苑或相鄰社區不同家政公司用戶，按照就近原則共用一位家政阿姨，需不同家政公司合作，自本年起開始成為常態。她們多為按小時服務鐘點工，提供照顧小孩或煮飯等服務，解決不少老人家庭燃眉之急。

僱主家人多倍添勞累 由本年初開始，朱春南成為其中一名共享阿姨。她承認過年期間工資雖高，但僱主家中人多，變相需顧及事情變多，「其實是更累的，就算是一天700元，對於家政阿姨來說還是要考慮性價比」。她指自己在農曆新年上班期間，單單是早餐需煮3次，清潔打掃更是忙個不停。

除此，不少家政阿姨由於急於回家過年，不得不暫時放棄工作，其中王阿姨就指出，人工再高亦沒有吸引力，「以前養家壓力大，會為多賺點錢過年期間堅持工作，但現在回家兒孫團聚更重要」。

除了2024年元旦，另一個急需共享阿姨日子自然是農曆新年假期。為保障市民能夠正常生活，上海市商務委近日動員各間家政公司，保證農曆新年期間留滬家政阿姨人數。多間家政公司負責人表示，將透過勸說等方式，爭取讓家政阿姨留滬過年，避免屆時出現嚴重保母荒。另外，因應不少市民亦會於農曆新年假期外遊，部分人已計劃借助網上社交平台分享共享阿姨資訊，藉此解決人手短缺問題。本報綜合報道