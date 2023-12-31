京國資委前主任 受賄囚11年

【本報綜合報道】北京市人民政府國有資產監督管理委員會前主任張貴林受賄案，北京市第三中級人民法院上周五公開宣判，以受賄罪判處被告有期徒刑11年，並罰款100萬元人民幣（約111萬港元）；對其受賄犯罪所得予以沒收，上繳國庫。

私藏嚴重政治問題書刊

去年11月，北京市紀委監委通報，十三屆北京市政協常委張貴林涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。今年6月，北京市紀委監委發消息稱，張貴林私藏、閱覽有嚴重政治問題的書刊；收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡；不如實報告個人有關事項；搞權色、錢色交易；干預和插手政府採購項目；利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物。