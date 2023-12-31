長江非法捕撈 公安破6500案

【本報綜合報道】公安部上周五通報公安機關依法嚴厲打擊整治長江水域突出違法犯罪的有關情況，指出非法捕撈犯罪活動趨於點多面廣的發散態勢，利用新型禁捕工具趨勢明顯。

用新型工具犯案

公安部治安管理局二級巡視員羅輯指出，從犯案時間來看，非法捕撈活動受魚類繁殖期、洄游期等季節性因素影響明顯，每年3月至9月是非法捕撈活動的多發期，佔全年案發數80%。從犯案手段來看，利用新型禁捕工具非法捕撈的趨勢明顯，非法捕撈犯案手段由「電、毒、炸」等傳統方法，逐漸轉向新型禁用漁具、釣具。今年以來，利用錨鉤、復鉤等禁用漁具非法捕撈的案件同比增加近兩倍，佔全部案件近40%。