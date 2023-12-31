長江非法捕撈 公安破6500案
【本報綜合報道】公安部上周五通報公安機關依法嚴厲打擊整治長江水域突出違法犯罪的有關情況，指出非法捕撈犯罪活動趨於點多面廣的發散態勢，利用新型禁捕工具趨勢明顯。
今年3月，公安部組織沿江15省市和長江航運公安機關、展開長江水域突出違法犯罪打擊整治「平安長江」行動，合共破獲逾6,500宗相關刑事案件、抓獲1.1萬名犯罪嫌疑人、打掉815個團夥，展開1,800多次聯合專項整治，有力維護長江水域生態、經濟、公共安全。
用新型工具犯案
公安部治安管理局二級巡視員羅輯指出，從犯案時間來看，非法捕撈活動受魚類繁殖期、洄游期等季節性因素影響明顯，每年3月至9月是非法捕撈活動的多發期，佔全年案發數80%。從犯案手段來看，利用新型禁捕工具非法捕撈的趨勢明顯，非法捕撈犯案手段由「電、毒、炸」等傳統方法，逐漸轉向新型禁用漁具、釣具。今年以來，利用錨鉤、復鉤等禁用漁具非法捕撈的案件同比增加近兩倍，佔全部案件近40%。
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