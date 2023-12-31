台疾管署警告跨年後 單日新冠恐兩萬宗

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日引述台灣疾管署資料報道，上月14日至20日單周新增210宗本土中重症新冠確診病例，之後一直上升，直至本月19日至25日一周達326宗，增幅逾五成。由於今年除夕新年活動無防疫措施，疾管署警告跨年後單日確診人數恐達兩萬人，加上JN.1變種株傳染力極強，醫生建議接種新冠疫苗並戴口罩。

料JN.1將成主流毒株

疾管署發言人羅一鈞表示，近期新冠的併發症跟死亡病例數均創近期新高，加上聖誕節、跨年連假效應，預料下月中下旬達高峰，屆時每天可能有1.8萬人至兩萬人染疫。台灣今年10月20日錄得日本輸入的JN.1個案，同月30日發現本土病例，目前仍然有零星檢出。羅一鈞指出，現有證據顯示JN.1可能具較高免疫逃脫性及傳播力，所以傳播迅速，估計下月中旬成為台灣的主流病毒株。