台疾管署警告跨年後 單日新冠恐兩萬宗
【本報綜合報道】台灣傳媒昨日引述台灣疾管署資料報道，上月14日至20日單周新增210宗本土中重症新冠確診病例，之後一直上升，直至本月19日至25日一周達326宗，增幅逾五成。由於今年除夕新年活動無防疫措施，疾管署警告跨年後單日確診人數恐達兩萬人，加上JN.1變種株傳染力極強，醫生建議接種新冠疫苗並戴口罩。
料JN.1將成主流毒株
疾管署發言人羅一鈞表示，近期新冠的併發症跟死亡病例數均創近期新高，加上聖誕節、跨年連假效應，預料下月中下旬達高峰，屆時每天可能有1.8萬人至兩萬人染疫。台灣今年10月20日錄得日本輸入的JN.1個案，同月30日發現本土病例，目前仍然有零星檢出。羅一鈞指出，現有證據顯示JN.1可能具較高免疫逃脫性及傳播力，所以傳播迅速，估計下月中旬成為台灣的主流病毒株。
另一方面，中國大陸國家疾控局規劃財務與法規司司長李正懋上周四表示，現有證據顯示JN.1免疫逃逸和傳播力增強，但致病力並未增強，既往感染和接種XBB疫苗對其有免疫交叉保護作用，特異性抗病毒藥物仍有效。中國大陸至今合共報告490條JN.1變種株序列，其中輸入病例序列有443條，佔90%。專家認為，受國外JN.1持續輸入、農曆新年前後人群規模流動等多重因素影響，JN.1可能發展成為國內新冠病毒優勢流行株。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：