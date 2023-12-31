西安大明宮遺址 違建售樓部未拆

【本報綜合報道】位於陝西省西安市的大明宮遺址，是第一批全國重點文物保護單位，也是絲綢之路世界文化遺產的重要組成部分。近日有市民反映稱，在大明宮遺址保護區範圍內近年違法興建售樓部、足球場等，該市文物局一年半前作出行政處罰並責令拆除，但這些場所、設施至今仍然經營。及至上周四事件經官媒報道，當天下午才開始清拆相關違法建築。

拖延年半 報道曝光始清拆 上周四下午，西安曲江新區管委會表示，所有違建將在3天至5天內完成拆除，之後恢復的綠地和運動場地將免費向公眾開放。西安市文物局副局長唐龍表示，上述違建項目前期沒有履行向該局的報批手續，該局去年6月明確提出拆除的意見，可能個別工作人員理解不是很到位；報道播出之後，該局和西安曲江新區管委會的主要負責人再次溝通，堅決拆除全部違建物。

具體負責大明宮遺址保護區相關工作的西安曲江大明宮遺址區保護改造辦公室，隸屬於西安曲江新區管委會。曲江新區管委會黨工委副書記李鐵軍表示，報道播出後，拆違工作就迅速展開。黨工委管委會也召開緊急會議，督促大明宮保護辦第一時間行動，把文物局有明確執法函件的事情全部整改到位。唐龍表示，在探索「讓文物活起來」的實踐路徑過程中，所有商業營運都要堅持文物保護的底線和紅線，所有的經營開發活動不是不能做，但一定要在規劃的指導下科學有序地進行。