民眾熱衷跨省遊 境外首選香港

【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述中國民航局消息，當天至明天的元旦假期，全國航班量預計將達4.9萬班，較今年同期增長約85.5%，較2019年同期增長約2.7%。元旦假期首日跨省遊佔55%，香港成為最熱門跨年境外目的地。

熱門旅遊地 上海居首 旅遊平台攜程數據顯示，元旦假期即使只有3天小長假，很多人仍然願意出遠門，今年跨年夜熱門目的地頭10位，為上海、北京、廣州、南京、杭州、成都、重慶、深圳、武漢、天津。攜程元旦首日出發訂單中，每5個訂單中即有一個是親子家庭，首日民宿、冰雪遊訂單同比增長分別達132%和170%。

國家移民管理局預測，元旦期間全國口岸日均出入境旅客將達156萬人次，較今年元旦假期增長逾5倍，為2019年同期的90%。攜程數據顯示，今年跨年夜熱門境外目的地頭10位，為香港、日本、泰國、南韓、澳門、馬來西亞、新加坡、美國、澳洲、英國。另一平台途牛數據顯示，假期首日其用戶出遊人次同比增長達253%。