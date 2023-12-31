最低能見度50米 高濕霧霾罩神州

北京重污染 珠三角未受影響 經歷寒冷天氣後，內地繼而受到高濕及持續不利大氣擴散條件共同影響。中央氣象台昨天傍晚改發大霧黃色預警，預計湖北南部、湖南北部及四川盆地等地部分地區由即日起至今天下午將出現能見度低於200米強濃霧，局部地區可能迎來能見度低於50米特強濃霧。氣象專家預測，由於冷空氣入侵，本輪霧霾天氣即將進入尾聲。

中央氣象台昨晨一度繼續發布大霧紅色預警，直至傍晚6時改發黃色預警，預料河北南部、河南東北部、山東北部、安徽東南部、浙江北部、江西北部、湖北中東部、湖南北部及四川盆地等地部分地區由即日起至今天早上會有大霧。

若細分成北京、天津及河北周邊區域，中央氣象台估計大部地區霧霾天氣由昨天下午開始逐漸減弱消散。惟長三角區域情況未見明顯改善，江蘇及安徽等地今天續有霾天氣，其中安徽中北部部分地區更有重度霾。湖北中東部、湖南中北部及江西北部等地在同一時段也有輕至中度霾天氣。

津薊高速 22車連環撞8人傷 在一眾受影響地區中，四川盆地西部及南部部分地區未來一周會有輕至中度霾，局部地區重度霾。遼寧中部及黑龍江中南部部分地區同時間會有間歇性輕度霾天氣。相反，珠三角區域未來一周受大部大氣擴散及濕清除條件較好原因影響，沒有明顯霾天氣。

在北京一帶，當地昨天中午空氣質量指數為204，污染級別為5級，達到重度污染水平。多地高速公路亦因大霧能見度不足而臨時關閉，天津市公安交通管理局昨天通報，津薊高速公路同日早上發生多車追撞事故，造成22車受損、8人受傷。

上海大霧 航班升降受阻滯 上海浦東國際機場及上海虹橋機場昨天早上亦受大霧影響，部分航班出現延誤或取消。資料顯示，上海浦東國際機場截至昨天早上9時正常性為51%，取消小部分航班，上海虹橋機場正常性達到九成。有業內人士承認，上海連日大霧天氣導致能見度降低，影響航班升降，只要天氣好轉，上述延誤或取消情況才會逐漸好轉。本報綜合報道