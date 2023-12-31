涉受資助率團遊陸 台南里長被捕

【本報綜合報道】台灣傳媒上周五報道，台南市一名里長陳清泉，上月涉嫌招攬里長、民眾前往中國大陸旅遊，還向每位團員發送市值約1,990元（新台幣‧下同，約506港元）的一年份愛奇藝會員卡。台南地檢署指揮警調搜索及傳喚陳姓里長等20人到案後，依涉犯《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》等罪嫌重大，當庭逮捕陳姓里長，並聲請羈押禁見，其餘被告及證人訊後請回。

專案小組調查發現，陳清泉涉嫌受中國大陸廣東省中山市人民政府台灣事務局幹部指示、資助，以赴陸免費落地招待食宿的方式，招攬台南市里長及其配偶、家人或未曾到訪過中國大陸地區之友人，11月18至25日招募多人前往廣東省東莞市及中山市進行8天7夜旅遊並接受落地招待。

廣東8天團享免費食宿 旅團成員僅需支付1.6萬元至1.8萬元（約4,072港元至4,581港元）自費購買機票，赴陸旅遊享有食宿、交通費全免之不正利益。

在旅遊行程餐會過程中，陸方官員與陳清泉還接續逐桌發送每位團員愛奇藝會員卡，並配合陸方代表宣傳「支持兩岸一家親的候選人、支持非綠色陣營的候選人」，企圖影響選民投票意向。檢方訊問後，認為里長陳清泉罪嫌重大，有事實足認有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，且有羈押之必要，當庭逮捕陳清泉後，向台南方法院聲請羈押禁見。

陳清泉