受賄逾5億 銀監前副主席判死緩

【本報綜合報道】前中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權案，上周五由江蘇省鎮江市中級人民法院公開宣判，裁定他上述罪名成立，決定判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其緩刑期滿減為無期徒刑後終身監禁，並且不得減刑、假釋；並追繳其犯罪所得及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

緩刑期滿將囚終身

蔡鄂生被指2006年至2021年利用職務便利，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4.07億餘元（人民幣‧下同，約4.5億港元）。他2018年至2021年利用相關職權，通過其他國家工作人員為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款、工作調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合1.1億餘元（約1.2億港元）。他2010年至2013年擔任中國銀監會黨委委員、副主席期間，在履行監管職責過程徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。