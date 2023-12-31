央視前主持涉千萬行賄 體育協會高層判囚11年

段暄

【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述消息報道，法院認定中央電視台前知名主持人、足球解說員段暄，2018年至2020年向時任國家體育總局奧運會備戰辦公室主任、中國賽艇協會主席、中國皮划艇協會主席劉愛杰行賄，合計逾950萬元（人民幣‧下同，約1,050萬港元）。河南省鶴壁市中級人民法院以犯受賄罪，一審判處劉愛杰有期徒刑11年，並處罰金200萬元（約220萬港元）。

段暄行賄地點包括國內外 報道引述權威消息人士指，段暄行賄的地點包括美國、挪威、西班牙、印尼、中國北京等國內國外多處，劉愛杰已經在庭上認罪認罰。鶴壁市司法系統兩名工作人員向內地傳媒證實，段暄因涉嫌行賄罪，由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起公訴。山城區法院新聞發言人上周五表示，段暄一案的審理和判決情況，因涉及審判工作秘密，不方便告知。

段暄1972年7月在北京出生，畢業後進入央視工作並成為體育記者；2015年離職後加盟知名投資人王思聰成立的「香蕉計劃」系列公司。案情指段暄為香蕉體育公司承攬奧運備戰「跨界」、「跨項」選人選材中介服務、合約審批款項撥付等事項，找到劉愛杰幫忙並獲應允。相關項目使香蕉體育獲利約3,000萬元（約3,300萬港元），段暄提供現金或轉帳其妻等方式至少19次向劉行賄。