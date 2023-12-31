台大選辯論聚焦對陸美關係 侯友宜批評賴清德走向台獨

侯友宜

【本報綜合報道】台灣民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲昨日參加總統候選人電視辯論會，聚焦台灣與中國大陸和美國的關係。侯友宜批評賴清德鄙視「中華民國」，走向「台獨」致兩岸兵凶戰危。

賴清德批評侯友宜拿上個世代的政策當政見，只準備考古題、沒有準備好；又稱柯文哲在前3場政見會提出許多主張，但都是政府正在做的事。侯友宜表示，賴清德不放棄「台獨」，「連中華民國都說是神話」，是侮辱、否定、鄙視、謀害台灣，而非信賴台灣；惟賴清德否認相關說法。

柯文哲冀倣美對北京政策 針對現任總統蔡英文路線的外交政策，賴清德表示，此外交路線獲得國際社會肯定，他會以過往經驗循此路線繼續前進。侯友宜質問，如果「小英路線」好，為何會與9個邦交國斷交；批評此路線造成兩岸目前不溝通、不對話、不交流，台灣和中國大陸成為世界最危險的地方。柯文哲強調，所謂兩岸問題不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，必須在陸美對抗的國際架構下思考台灣如何找到平衡點。他認為兩岸可以倣效美國對北京的態度，可合作時合作，需競爭時競爭，須對抗時才對抗。

民進黨支持度稍勝國民黨 另一方面，國民黨在辯論會前公布黨內參考民調，顯示75.3%受訪者表示一定投票，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴以27.2%支持度領先，國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康獲25.6%，民眾黨正副總統候選人柯文哲和吳欣盈則獲22.4%。

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