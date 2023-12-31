美眾院對華委員會 明年聚焦經濟議題

【本報綜合報道】美國國會眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）上周五表示，國會共和、民主兩黨過去一年在推動制訂抗衡北京的策略上取得重要進展，即使美中關係隨着兩國元首會面有所緩和，但中國持續是美國的最大地緣政治威脅，這是兩黨的普遍共識，明年工作將聚焦經濟議題。

委員會今年1月成立，至今推出3份政策建議報告，涉及新疆人權、台灣安全、美中經濟關係。加拉格爾滿意委員會的工作成績，現時要把報告建議化為實質立法行動，說服眾議長把法案交到院會立法。他認為中國是最大地緣政治威脅，是具有敵意的外國實體，拜登政府卻採取比較友善或包容的方式應對，他表明不同意做法，直指是愚蠢錯誤。

委員會成員理解美中關係在各領域盤根錯節的複雜程度，所以需要進行非常切實的重置和再平衡。兩黨在如何抗衡中國的方式和政策力度有些微差距，但都有共識現行美中經濟關係不再符合美國國家安全和利益，必須調整。委員會本月公布一份政策建議報告將是明年國會新議期的工作重點，內容包括美國對中國原料的依賴、鼓勵加速剝離對中國公司現有投資。

華使領館宣布 減旅簽申報資料 另一方面，中國駐美國大使館昨日公布，下月1日起，中國駐美國使領館將減免L字（旅遊）簽證申請資料，以進一步便利中美人員往來。前往中國旅遊的在美人員申請赴華簽證，可以免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等申請資料。