美售台魚叉導彈 拒提供保修技術
【本報綜合報道】隨着美國同意出售多款主戰裝備，台灣立法院朝野關注美國是否同意在台灣建立保修設施。台灣國防部軍備局報告顯示，台方正在爭取F16V戰機、M1A2T主戰坦克、M142高機動火箭系統（HIMARS）在當地維修，但美國政府及廠商拒絕提供陸基車載魚叉反艦導彈廠級保修技術。
稱廠級保修需談判爭取
軍備局表示，4項軍購的單位及野戰保修能力列入外購案發價書中，屬於向美國採購項目之一。要求廠級保修能力需要透過談判爭取，台灣空軍希望由漢翔公司建立F16戰機維修中心，陸軍兵工整備發展中心冀獲得坦克搶救車的廠級保修技術。另外，同屬陸軍的導彈光電基地勤務廠及汽車基地勤務廠，要求承接HIMARS廠級保修。
惟台灣海軍無法獲得車載魚叉反艦導彈廠級保修技術，只能夠加購測台設備提升保修能力。
美國2020年宣布軍售台灣100套魚叉岸防系統，包括400枚RGM-84L-4 Block II導彈、4枚練習彈、411個發射箱、100套發射器運輸載具、25輛雷達車等。美國要求台灣一次過採購，連同陣地興建預算總值超過866億元新台幣（約221億港元）。
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