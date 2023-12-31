美售台魚叉導彈 拒提供保修技術

【本報綜合報道】隨着美國同意出售多款主戰裝備，台灣立法院朝野關注美國是否同意在台灣建立保修設施。台灣國防部軍備局報告顯示，台方正在爭取F16V戰機、M1A2T主戰坦克、M142高機動火箭系統（HIMARS）在當地維修，但美國政府及廠商拒絕提供陸基車載魚叉反艦導彈廠級保修技術。

稱廠級保修需談判爭取

軍備局表示，4項軍購的單位及野戰保修能力列入外購案發價書中，屬於向美國採購項目之一。要求廠級保修能力需要透過談判爭取，台灣空軍希望由漢翔公司建立F16戰機維修中心，陸軍兵工整備發展中心冀獲得坦克搶救車的廠級保修技術。另外，同屬陸軍的導彈光電基地勤務廠及汽車基地勤務廠，要求承接HIMARS廠級保修。