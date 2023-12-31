五角大樓 籌備中美防長對話

董軍履新 海軍將領背景受關注 全國人大常委會上周五宣布任命董軍出任中國國防部長後，外界關注中美國防部長何時對話。美國國防部同日回應時表示，雙方需要時間安排和準備，以便兩國國防和軍事領導人，包括最高層級，能夠與合適的對應方實質對話。

美國國防部發言人索普爾（John Supple）上周五表示，五角大樓知悉有關董軍的任命報道，並已經就即將舉行的一系列接觸與中國展開工作層級交流，雙方努力落實兩國元首上月在美國加州三藩市會晤的共識。他又透露，計劃下月進行美中國防政策協調對話、明年初舉行美中海上軍事安全磋商機制會議。根據中美元首會晤共識，兩國將在平等及尊重的基礎上，恢復兩軍高層溝通，但未有提及具體的時間。

顯示中國最大挑戰來自海上 前任中國國防部長李尚福因受美國制裁，任內未有與美國國防部長奧斯汀會面；雙方只是今年6月2日在新加坡出席國際安全論壇香格里拉對話時，在開幕晚宴獲安排同桌就坐，二人握手及短暫交流，但沒有正式會談。中美關係近期緩和後，兩軍逐步恢復溝通交流，中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立本月21日應約與美國軍方參謀長聯席會議主席布朗舉行視像對話，討論兩國關係以及台灣、南海等問題。

董軍被指是首名海軍將領出身的中國國防部長，有意見認為是對應中國最大的安全挑戰來自海上，中美兩軍艦艇多次在中國近海短兵相接，包括東海、台灣海峽、南海。美國海軍戰爭學院中國海事研究所教授艾立信（Andrew Erickson）昨表示，董軍在東部戰區及南部戰區擁有「國際性、聯合性、廣泛性」的海軍經驗，剛好這兩個戰區的管轄範圍，是當前中國未完全解決的領土爭議之最重要兩個區域。

艾立信指出，由於中國國防部長重點工作是軍事外交，所以董軍的海軍背景有助強化他明確表達及捍衞中方在東海、南海主權爭議的立場，同時處理解放軍在現時最迫切目標台灣的周邊行動。明年台灣總統選舉將是他成為中國國防部長後，首個在國際舞台面對的考驗，屆時負責對內及對外展示解放軍統一台灣的堅定不移決心。

台學者料換防長針對台灣 台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，外界認為董軍的海軍背景可能是針對台灣，但國防部長最大功用為軍事外交及交流，對台軍事決策得由中央軍事委員會決定，今次人事變動會否反映對台軍事行動有待觀察；台方應該密切關注中國大陸疫後對外軍事交流出現突破或發生矛盾之處，以研判未來軍事動向。本報綜合報道