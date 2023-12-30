兩岸國際

北極鴨罕現印第安納州
一隻通常棲息在北極地區的鴨子近日罕見出現在美國印第安納州一個小鎮，由於牠當時身體虛弱，遂獲得動物救援人員幫助。救援人員不知道該隻鴨子如何來到印第安納州，經治療後將牠重新放生。
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