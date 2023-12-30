3周學威爾斯語創舉 美網紅激勵追尋興趣

遠赴當地旅行 成功與人搭話 美國紐約一名網紅醉心學習世界各地語言，最近花了3周時間苦學英國威爾斯傳統語言威爾斯語，更飛越大西洋到威爾斯加的夫與當地人聊天，讓不少當地人聽後驚嘆不已。他希望通過與網民分享自身經歷，激勵人們學習威爾斯語，或任何一種感興趣的語言。

英媒前日報道，33歲的史密斯（Arieh Smith）過去一直想學習威爾斯語，在網上接受了15節輔導課程後，他決定前往威爾斯旅行，順便向當地人請教威爾斯語。他原本擔心威爾斯已經沒有足夠多人會說威爾斯語，詎料不少人仍然以威爾斯語為母語。儘管有人聽到史密斯說威爾斯語時，起初感到一頭霧水，但還是有不少人對他能用威爾斯語搭話感到很開心。

曾學中文 到北京深造 史密斯出生於紐約曼哈頓，是土生土長的紐約猶太裔，他上學時期語言學習能力一直不太好，18歲時因為參加免費中文培訓課，與中文結下不解之緣。他其後進入芝加哥大學學習東亞語言與文化專業，並且前往北京進行一年的語言學習深造。相關經歷讓史密斯意識到，自己其實可以流利地學好一門語言，因此逐漸開始對世界各地的語言心生興趣。

史密斯表示，美國人通常不會認為英國是一個除了英語之外還有其他語言的國家，因此學習威爾斯語過程令他感到興奮。他稱：「作為一個成年人，學習流利的語言是完全可能的，學習語言改變了我的生活，也可以改變你的生活。」本報綜合報道