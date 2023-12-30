與民族武裝談判無果 緬甸下月再會談

【本報綜合報道】緬甸北部武裝衝突持續，當地傳媒周四引述消息報道，緬甸軍政府與少數民族武裝組織近日再度在中國雲南省昆明市談判，但未能夠達成共識，同意下月舉行第3次會談。中國外交部表示，維護停火和談勢頭符合緬甸相關各方利益，有助維護中緬邊境安寧，希望緬甸相關各方彼此保持最大克制，主動緩和現地局勢，共同推動緬北局勢軟着陸。

中方斡旋 昆明辦兩次會談 報道指，談判由中方斡旋，本月7日至9日在昆明市舉行第一輪會談，當時緬甸軍政府與德昂民族解放軍、緬甸民族民主同盟軍、若開軍組成的「三兄弟聯盟」，同意臨時停火至本月31日。

德昂民族解放軍高級官員透露，中國政府上周五至周日在昆明市舉行第二次會談，由於交戰雙方的要求差距很大，所以無法取得成果。

少數民族武裝及中國駐緬甸大使館未證實會談消息，少數民族武裝組織周四指德昂民族解放軍前一天繼續與緬甸政府軍在撣邦北部激烈衝突，德昂軍進攻政府軍南木渡鎮據點，政府軍空襲多個市鎮，投下至少78枚炸彈，造成一名平民死亡。

中國駐緬甸大使館周四發布公告，表示近日緬甸北部果敢老街地區衝突持續，在當地滯留人員安全風險升級，再次提醒在老街地區的中國公民盡快轉移撤離；若遇緊急情況，即聯繫中國駐緬甸使領館求助。

中國外交部發言人毛寧表示，當前緬甸果敢自治區安全形勢嚴峻複雜，中方提醒中國公民暫時切勿前往緬甸北部地區，並呼籲在當地特別是老街市區的中國公民盡快轉移至安全地帶或回國，做好安全防範。