波音737 MAX客機 在華全面復飛

所有中國民航公司讓737 MAX系列客機復飛。

例行維護揭螺栓缺失 促全球航空公司檢查 美國飛機製造商波音中國分公司行政總裁柳青昨日宣布，所有中國的民航航空公司已讓737 MAX系列機隊全面復飛。

柳青在波音中國官方微信公眾號，發表名為《辭舊迎新》的文章。他指本年是波音服務中國50周年，同時是他擔任波音中國總裁的第一年，藉此機會匯報今年主要進展。在波音團隊和客戶團隊的通力合作之下，中國民航所有737 MAX都恢復營運。現在，由近百架飛機組成的中國MAX機隊正在以更高效率和更出色飛行體驗服務廣大乘客，並開始執飛多條區域國際航線。隨着中國民航業繼續恢復和增長，波音也向中國客戶交付新飛機，助力提升運力和營運水平。

中國至今未恢復接收新機 柳青表示，波音主要在華子公司和合資企業實現重大業務進展：天津波音三期擴建完成，新廠房即將投入營運；上海波音培訓中心提升培訓能力；舟山波音園區組織噴漆和維修技能比賽，進一步提升業務能力並為飛機交付做好準備。737 MAX客機於2018至19年接連發生兩宗致命空難，一度全球停飛。2023年1月中旬737 MAX陸續開始在中國復飛，至6月底已恢復90%商業運營，但中國至今未恢復接收新機。

此外，美國聯邦航空局指一間航空公司在例行維護期間，發現一架737 MAX客機方向舵控制拉桿有一個螺栓的螺母缺失，並在尚未交付的飛機上，也發現類似螺栓未正確擰緊，考慮採取額外行動。波音表示，螺栓缺失的飛機上發現問題已得到解決，要求全球航空公司檢查在役1,370架737 MAX的方向舵。方向舵用於控制和穩定飛行中的飛機，出現問題部件屬於關鍵安全部件，必須由兩人檢查確認安全，飛機方可飛行。本報綜合報道

柳青