北韓寧邊核設施 輕水反應堆測試

【本報綜合報道】南韓國防部長申源湜昨日透露，北韓今年夏天啟動寧邊核設施的實驗用輕水反應堆，以極小量核物質測試。國際原子能機構此前表示，10月中以來觀測到寧邊核設施輕水反應堆冷卻系統排放熱水，韓軍早幾個月已經有相同發現。

申源湜預計，寧邊核設施輕水反應堆明年夏季正常運作。他指出，北韓透過輕水反應堆製造更多核彈的說法不可信，大部分輕水反應堆是為了發電，至今沒有國家透過輕水反應堆製造核武。如果是實際規模為25兆瓦至30兆瓦的輕水反應堆，幾乎與寧邊地區的電力供應量相當，但不排除用於核潛艇小型核反應堆試驗或生產氫彈材料三重氫的可能。北韓從2010年5月起，在寧邊核設施興建30兆瓦級輕水反應堆。

美稱對朝無敵對意圖 北韓領袖金正恩周三要求軍方進一步加快備戰，指摘美國及其追隨勢力史無前例的反朝對抗陰謀活動。美國國務院發言人周四表示，美方對朝方「沒有敵對意圖」，尋求雙方無條件對話的態度非常明確，但批評北韓對自身武器計劃發表具威脅性和不負責任的言論，美國繼續與南韓、日本和其他盟友和夥伴密切磋商，討論如何最好地與北韓接觸、遏阻侵略，並協調國際社會回應北韓違反聯合國安理會的決議。