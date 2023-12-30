以色列認誤炸 加薩難民營86死

【本報綜合報道】以色列軍方周四承認，周日平安夜在巴勒斯坦加薩地帶中部地區空襲回教激進組織哈馬斯分子時，誤炸馬加齊難民營造成大量平民死亡。

聯合國人權辦公室的數據顯示，該次空襲造成馬加齊難民營86人死亡。一名以色列軍方官員周四接受以色列傳媒採訪時稱，空軍內部調查顯示，當時使用的彈藥類型與任務的性質不符，造成本可以避免的廣泛附帶損害，對事件表示遺憾。

加薩單日再添210人亡 以色列國防軍發表聲明，指該次空襲的目標是哈馬斯分子，初步調查顯示，空襲期間目標附近的其他建築物也被擊中，這「可能意外傷及其他無關的平民」，事件交由總參謀部事實調查和評估機制調查，重申以軍對平民造成的傷害感到遺憾，並正在採取行動，「從事件中得出結論並吸取教訓。」惟聲明沒有提及使用錯誤彈藥。

另一方面，加薩地帶衞生部門周四表示，過去24小時以軍的20次襲擊，令當地再有最少210人死亡及360人受傷；自以色列與哈馬斯爆發戰事以來，加薩地帶死於以軍行動的人數，上升至超過2.13萬人。