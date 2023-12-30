以高官放狠話後 大規模打擊黎巴嫩南部

【本報綜合報道】以色列在巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，同時面對北部黎巴嫩武裝組織真主黨邊境攻勢。以色列戰時內閣部長甘茨警告，若真主黨持續施襲，以色列會採取行動把對方從邊境趕走。以色列國防軍周四宣布廣泛打擊黎巴嫩南部。

甘茨周三晚揚言，通過外交解決的時間所剩無幾，如果國際和黎巴嫩政府不採取行動，阻止真主黨向以色列北部地區居民開火並讓他們遠離邊境，「以色列國防軍就會採取行動」。同時，以色列國防軍總參謀長哈列維表示，以軍已經做好充分準備應對北部地區更多戰鬥，又稱首要任務是恢復當地居民的安全及安全感。不過，黎巴嫩駐英國大使莫爾塔達稱，遭受攻擊的是黎巴嫩，「應該阻止的一方是以色列」；又稱黎方無意讓局勢升級，各方都必須要緩和局勢。

繼周三以色列接壤黎巴嫩邊境受開戰以來最猛烈攻勢後，以軍翌日在北部地區攔截一架來自黎巴嫩的無人機，北部地區城市海法和阿卡同日遭火箭襲擊，但火箭均被攔截，沒有造成傷亡。以軍同日大面積打擊黎巴嫩南部地區艾塔沙阿布和拉米耶，包括真主黨軍事據點及準備發動反坦克導彈襲擊的真主黨小隊。

衝突已釀黎國118死 黎巴嫩衞生部表示，自10月8日以來，以黎衝突造成118名黎巴嫩人死亡、418人受傷。聯合國開發計劃署本月發表報告，表示本輪衝突造成黎巴嫩南部地區約6.4萬名居民流離失所。