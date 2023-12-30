也門叛軍續紅海發難 美擊落無人機反艦導彈

也門叛軍青年運動繼續挑戰美國牽頭的「繁榮守護者行動」，周四使用無人機及反艦彈道導彈施襲。惟安全形勢未見好轉，半數航經紅海與埃及蘇彝士運河的貨櫃船改道，五角大樓試圖向航運公司保證，多國部隊能夠確保安全。

負責中東地區行動的美國中央司令部通報，當地時間周四下午5時45分至下午6時10分，在紅海南部海域支援「繁榮守護者行動」的神盾驅逐艦梅森號，擊落青年運動一架無人機及一枚反艦彈道導彈；事件沒有令區內18艘船艦造成損毀，亦沒有接到人員受傷的通報。今次是今年10月19日以來，青年運動第22次企圖攻擊國際航運。

美國本月18日啟動「繁榮守護者行動」，試圖保障亞丁灣及紅海南部海域航行自由，並從波斯灣調派艾森豪威爾號航空母艦打擊群到亞丁灣。惟青年運動未有收手，本月23日及26日攻擊紅海南部海域國際航運航道；美國本月26日出動神盾驅逐艦拉布恩號及艾森豪威爾號艦載F18戰機，攔截12架自殺式無人機及3枚反艦彈道導彈。

美國國防部周四表示，幾乎每天接觸航運業界，評估需求和向國際社會保證協助安全航行，強調「繁榮守護者行動」沒有時間表，直至對國際航運的威脅消失。全球第二大航運公司馬士基早前宣布準備盡快恢復紅海航線，但警告整體風險未消失。

紅海兩美艦 赴東地中海 與此同時，此前在紅海北部海域戒備的美國兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號，周四經蘇彝士運河北上地中海東部海域，再度會合兩棲船塢運輸艦梅薩維德號，重新組成兩棲戰備群在區內活動。這批軍艦搭載海軍陸戰隊，他們必要時協助撤走在以色列及黎巴嫩的美國公民，航空母艦福特號也在地中海東部海域候命。

針對美國組建多國海軍部隊展開紅海護航行動，美方更表態歡迎中國在這方面發揮建設性作用，中國國防部周四在記者會表示，紅海是重要的國際貨物及能源貿易通道，維護該地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益，強調中方一貫主張維護國際水道安全，同時致力於標本兼治，通過對話協商及政治途徑解決地區熱點問題。

中方披露中東護航數據 中國國防部同時介紹中方的亞丁灣及索馬里海域護航任務數據，表示解放軍海軍截至本月，已經連續派出45批護航編隊、150多艘次艦艇、3.5萬多名官兵執行這項有15年歷史的任務，為1,600多批、7,200多艘中外船艦安全護航，並解救、接護各類船艦近百艘，其中外國船艦佔一半以上，為維護國際海上通道安全積極貢獻力量。本報綜合報道

美國神盾驅逐艦梅森號配備標準2型防空導彈。 美國兩棲攻擊艦巴丹號（左）與船塢登陸艦卡特‧霍爾號（右）返回地中海。 紅海地區最新形勢