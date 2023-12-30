俄斥美拒遵軍控 致緊張局勢

拉夫羅夫

【本報綜合報道】俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四接受訪問談到美國和俄烏戰爭等問題，他批評美方「不穩定和破壞性」的政策，導致軍備控制領域的情勢惡化，一些西方國家對俄烏戰爭的立場正在改變，尋求在沒有烏克蘭的參與下展開和談。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫同日強調，有別於烏克蘭，俄方從未拒絕談判。

拉夫羅夫指西方立場有變 拉夫羅夫向塔斯社表示，美國為了維持霸權地位，不斷追求軍事優勢，渴望獲得使用武力的自由，所以拒絕在軍備控制領域遵守限制，拒絕採取措施確保參與方的利益平衡。他批評美國不斷加劇國際安全領域的緊張局勢，包括退出《反導條約》、《中導條約》，並為其他軍備控制領域條約的落實，設置不可接受的前提條件；俄方不會拋棄軍備控制這個理念，未來任何減少潛在衝突、讓俄方與西方保持共存的對話，必須在平等、尊重俄羅斯基本安全利益和全新地緣政治現實的基礎上實現。

拉夫羅夫接受俄新社採訪時談到俄烏戰爭，重申俄方將實現在烏克蘭的所有目標，又稱：「開始有一些『電話』出現，比如低聲說，你（俄方）為何不與歐洲一個願意談話的人會面，在烏克蘭不在的情況下談談烏克蘭？」拉夫羅夫稱：「他們（西方國家）過去經常吹噓自己的立場，『沒有烏克蘭就不談論烏克蘭』。西方國家現時希望尋找某種方式擺脫這種局面，但仍然可能以宣布烏克蘭勝利的方式進行。」

梅德韋傑夫：談判無時限 另一方面，梅德韋傑夫表示，俄羅斯明年繼續進行對烏克蘭的特別軍事行動，目標仍然是解除烏方武裝，並使烏克蘭現屆政府放棄新納粹主義思想；又表明談判不受時間限制，可以持續到北約的班傑拉軍隊被粉碎並投降為止。班傑拉政權是指烏克蘭總統澤連斯基的政府，斯捷潘‧班傑拉（Stepan Bandera）是烏克蘭民族解放運動領袖，最終在德國遭暗殺；俄羅斯視他為烏克蘭極右民族主義組織代表的象徵。

梅德韋傑夫