俄艦遭烏摧毀 英料載易爆炸物

【本報綜合報道】俄羅斯恢復對烏克蘭發動冬季大規模空襲之際，停泊在克里米亞半島的俄軍登陸艦新切爾卡斯克號，周二被烏軍巡航導彈摧毀。英國國防部周四表示，涉事俄艦當時很可能裝載易爆的貨物，結果中彈後產生猛烈爆炸而全艦被毀。

英國國防部在俄烏戰爭情報更新提到，俄羅斯去年對烏克蘭發動全面戰爭前，可能計劃利用登陸艦部隊發動主要兩棲攻擊行動，因此在戰前準備階段增加該款軍艦在黑海的數量。惟隨着戰爭拖延，登陸艦改為更常用於後勤支援，此用途對俄方而言很重要，理由是連接克里米亞半島與俄羅斯本土的克里米亞大橋，道路及鐵路運輸能力很脆弱，更多次成為烏克蘭攻擊目標，必須有其他方法向克里米亞半島補給。

美國智庫戰爭研究所在報告指出，烏克蘭的攻勢令俄羅斯轉移在克里米亞半島的軍事資產，需要在黑海沿岸建立更永久的部署模式。烏克蘭海軍周四表示，俄羅斯海軍關閉船艦的定位應答器以免被外界掌握動向，相信至少有6艘俄艦在黑海執勤。

巴拿馬商船 烏港口被俄水雷擊中 與此同時，烏克蘭軍方周四表示，一艘巴拿馬商船在烏克蘭多瑙河港口附近被俄羅斯水雷擊中，兩名船員受傷，涉事商船當時準備駛往烏克蘭港口裝載穀物。俄羅斯今年夏天退出黑海穀物倡議後，烏克蘭發起全新黑海航運走廊出口穀物；面對戰況陷入僵局，烏方此舉旨在確保經濟收入來源，俄方在黑海布置水雷作為反制措施。