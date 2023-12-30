俄空襲烏規模空前 傳普京稱戰事持續5年

出動36無人機及122導彈 造成23死 2022年2月24日爆發的俄烏戰爭即將進入第3年，俄羅斯昨天發動開戰以來最大規模的空襲，使用36架自殺式無人機及122枚導彈合共158件武器，造成至少烏克蘭6個地區總共23人死亡及132人受傷。有報道引述消息指出，俄羅斯總統普京今年3月向中國領導人表明，這場對烏克蘭的特別軍事行動將持續至少5年。

自從俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭後，每逢冬季就會加強空襲力度，目標主要是烏克蘭能源基礎設施網絡，務求令烏克蘭全國上下在寒冬沒有電力及暖氣供應。踏入昨天凌晨不久後，俄羅斯發動新一波大規模空襲；烏克蘭空軍通報，俄方分別從地面及空中發射多款導彈，包括90枚空射巡航導彈來自18架圖95MS轟炸機，14枚地對地導彈從俄羅斯庫爾斯克州、別爾哥羅德州、克里米亞半島射向烏克蘭哈爾科夫。

此外，俄羅斯出動5架米格31K戰機，每架戰機各發射一枚匕首高超音速空射彈道導彈。烏克蘭空軍表示，國內重要基礎設施、工業及軍事目標遭受攻擊，烏方成功擊落27架自殺式無人機及87枚由圖95MS轟炸機發射的巡航導彈，發言人形容「從未在監控屏幕見到數量如此多的目標」；防空部隊在首都基輔擊落超過30個空中目標。

澤連斯基斥俄專攻民間設施 烏克蘭傳媒報道，第聶伯羅彼得羅夫斯克一個購物中心及一間產科醫院遭受空襲，造成至少6人死亡；基輔死亡人數上升至5人，敖德薩有兩人遇難，西部利沃夫一人死亡。烏克蘭警方表示，扎波羅熱有4人遇害，但州政府其後公布死亡人數增至6人；哈爾科夫通報有3人死亡。總統澤連斯基表示，俄羅斯使用幾乎手上所有武器戰鬥，又稱俄方目標是民間設施，例如教育中心、高樓大廈、購物中心、產科醫院。

烏克蘭外交部長庫萊巴表示，數百萬名國民昨天被巨大的爆炸聲叫醒，針對外界「援烏抗俄」的疲勞情緒，他希望這些在烏克蘭出現的爆炸聲，可以在全球各地聽到，特別是正在辯論是否進一步支持烏克蘭的國家；又稱必須繼續對烏克蘭的長期軍事及財政援助，強調「只有更強的火力，才能夠壓制俄羅斯的恐怖活動」。美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）稱，烏克蘭立即需要資金繼續為自由而戰。

傳中方親俄立場有微妙變化 日本傳媒周四報道普京向中國領導人談及戰爭時間表的消息，指出他在出兵烏克蘭前到北京出席冬奧開幕禮，當時無提及將全面入侵烏克蘭，所以當動武時令中國陷入恐慌；中方誤判俄軍在烏克蘭邊境集結的意圖，認為俄方只攻打烏東地區，沒料到全面入侵。在此背景下，普京提出戰事持續多年，中國根本無法完全相信他的說話。在普京發表上述言論後兩個月，中國派出歐亞事務特別代表李輝到歐洲，包括烏克蘭和俄羅斯，反映中方親俄立場有微妙變化，兩面下注以免重蹈俄方覆轍。本報綜合報道

普京 俄大規模空襲烏克蘭位置圖 俄羅斯軍方把原為防空導彈的S400用於地對地攻擊。 俄羅斯12月29日大規模空襲烏克蘭 上圖：俄羅斯繼續對烏克蘭實施特別軍事行動。下圖：俄羅斯火炮向烏克蘭據點開火。 俄羅斯使用導彈詳情