打流感針現視神經炎 台女獲賠萬元

右臉抽動及視力模糊

羅一鈞表示，來自台中的廖姓女患者並非在本季接種流感疫苗，而是2021年接種疫苗後出現不適症狀，對上一宗流感疫苗接種後視神經炎核定救濟案是2012年。個案經分析後，無法證實或排除與接種疫苗有關。女事主接種季節性流感疫苗後，因右臉抽動與視力模糊等症狀而求醫，檢查結果顯示疑似視神經炎。羅一鈞指出，視神經炎發生通常以全身性類固醇及時治療後，視力恢復預後較佳。VICP本月7日開會討論新冠及其他疫苗接種救濟審議案，至近日公布審議結果。此次合共審議134宗個案，僅7宗獲得救濟金，分別為新冠疫苗5宗、流感疫苗和預防肺結核的卡介苗各一宗，分別獲償5,000元至6萬元（約1,300港元至1.6萬港元）不等救濟金。