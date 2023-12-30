鎮府職員集體遲到 紀委責令檢討

【本報綜合報道】四川省巴中市有網民近日發現，巴州區鳳溪鎮多個政府部門職員早上集體遲到。鳳溪鎮黨政綜合辦公室周三回應稱，確實有工作人員遲到，鳳溪鎮紀委已經警示約談相關人員，責令作書面檢討和全鎮通報。

便民服務中心 僅一人值班 網民周一上午9時20分到鳳溪鎮便民服務中心辦理業務，但當天中心大門虛掩，大廳內十分冷清，多名工作人員不在崗位，只有一人值班。便民服務中心辦公時間是早上9時，值班人員聲稱早上霧大而無人上班。網民更發現附近的鳳溪鎮群眾訴求快處中心和鎮政府辦公大樓大門緊閉，社區新文明實踐站同樣長期未開放，怒斥領導幹部不作為，為民眾服務觀念淡薄，民眾辦事經常無功而回。

鳳溪鎮黨政綜合辦公室回應稱，得悉相關情況並高度重視事件。周一並非趕集日，依規定鄉鎮便民服務中心當天有值班人員在崗位工作，民眾辦事可以找到工作人員。惟鎮群眾訴求快處中心、社區新文明實踐站工作人員上班遲到情況屬實，鎮紀委約談涉事人員。