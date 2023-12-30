聊天機械人助製電腦病毒 4人團夥向企業勒贖

浙江省杭州市公安局周四表示，上城區網警近日破獲一宗重大勒索病毒案件。犯罪團夥成員均有網絡安防相關資歷，借助人工智能聊天機械人ChatGPT犯案，勒索兩萬泰達幣。

上城網警於上月20接獲轄區某公司報案稱，該公司名下相關伺服器遭勒索病毒攻擊，導致公司所有系統無法正常運行，對方要求支付贖金。警方隨即組建技術攻堅團隊展開偵查，對被攻擊伺服器進行細緻勘驗、提取木馬程式進行分析和對嫌疑人勒索使用的虛擬幣地址進行多維度研判，成功鎖定兩名疑犯。

成員均有網絡安防資歷 警方專案組於同日30日，在內蒙古自治區呼和浩特市成功抓獲韓×、祁×，並於次日在北京拘捕兩名同案疑犯李×和郝×，至此4名嫌疑人全部落網。他們均有網絡安防相關資歷，且曾任職大型網絡科技公司。他們對分工負責編寫勒索病毒版本、借助ChatGPT進行程式優化、開展漏洞掃描、滲透獲取權限、植入勒索病毒、實施敲詐勒索的犯罪事實供認不諱。

勒索病毒攻擊是廣大網民和企業日常生產生活密切相關的黑客類犯罪手法之一，黑客透過電子郵件、即時通訊工具等途徑傳播勒索病毒，以加密用戶文件、破壞用戶電腦功能、公布或刪除用戶敏感數據為要挾，逼迫用戶支付贖金，實施敲詐勒索。本報綜合報道