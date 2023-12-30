不明物墜落廣西 證衞星殘骸
【本報綜合報道】廣西自治區百色市田林縣村民周二拍到不明物體從天而降，最終墜落在民房附近的路上。田林縣應急管理工作人員回應，這是發射衞星時產生的殘骸，已經提前進行相關部署。
不明物體冒煙急速墜落，着地後還發生爆炸，冒出明顯的煙火。有長條狀物體墜落在民居的旁邊，並冒出黃色的煙塵。田林縣武裝部工作人員稱，的確有火箭助推器殘骸墜落到田林縣，現在已經處理。工作人員又表示，注意到網上流傳影片，但部分影片的發生時間不是今年而是去年，強調今次事件沒造成人命傷亡，萬一造成村民財產損失，當局也會賠償。
部分網傳影片非今年
周二早上6時39分，太原衞星發射中心在廣東省陽江市附近海域利用長征十一號運載火箭，成功把試驗二十四號C衞星送入預定軌道。同日上午11時26分，長征三號乙/遠征一號運載火箭在四川省西昌衞星發射中心升空，把第57顆、58顆北斗導航衞星送入預定軌道。上述兩次任務分別是長征系列運載火箭第503和第504次發射。
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