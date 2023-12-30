不明物墜落廣西 證衞星殘骸

【本報綜合報道】廣西自治區百色市田林縣村民周二拍到不明物體從天而降，最終墜落在民房附近的路上。田林縣應急管理工作人員回應，這是發射衞星時產生的殘骸，已經提前進行相關部署。

不明物體冒煙急速墜落，着地後還發生爆炸，冒出明顯的煙火。有長條狀物體墜落在民居的旁邊，並冒出黃色的煙塵。田林縣武裝部工作人員稱，的確有火箭助推器殘骸墜落到田林縣，現在已經處理。工作人員又表示，注意到網上流傳影片，但部分影片的發生時間不是今年而是去年，強調今次事件沒造成人命傷亡，萬一造成村民財產損失，當局也會賠償。