京雄高速全線通車 大橋成亮點

【本報綜合報道】內地交通運輸部周四表示，京雄高速公路北京五環至六環段當天順利貫通，實現全線通車營運。京雄大橋是京雄高速一大亮點，大橋採用飛燕式拱橋結構，拱頂以「中國結」造型的風撐連接，寓意北京與雄安緊密聯繫、協同發展。

多方面體現智慧公路 京雄高速是北京連接雄安新區的直通高速公路，主線全長約97公里，其中北京段約27公里、河北段約70公里。從北京西南五環到雄安新區，全線行駛時間約一小時。京雄高速從建設到營運，許多方面都體現「智慧公路」理念。中鐵京雄公司總工程師劉英培介紹，京雄高速設立智慧高速監控中心，借助5G專網、全線氣象採集、可變資訊標誌等技術和設施，能夠實現一體化感知、計算、通信和訊息發布，為車主提供更及時準確的資訊服務。

北京交通委有關負責人表示，京雄高速與京港澳高速、大廣高速共同形成便捷順暢、功能互補的區域高速公路網，強化北京與雄安新區的交通聯繫，為京津冀協同發展提供更好的交通服務保障。