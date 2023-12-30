學生美術比賽 爆代畫抄襲醜聞

【本報綜合報道】內地近期傳出兒童美術比賽中抄襲、代畫等情況頻現，有業內專家認為與主辦機構監管不足有關。畫師「小吳」（化名）近日發現自己的作品被中學生用作參加藝術節比賽，獲選為優秀作品；又發現比賽中有多幅畫作涉及抄襲，並在網購平台發現有多間店舖提供代畫服務等。

原作者向教育部門投訴 內地傳媒報道，「小吳」認為抄襲自己作品的畫作名為《最美南戲》，作者是來自浙江溫州的中學生，作品上月底入選2023年浙江省中小學生藝術節美術優秀作品展，並在湖州市美術館展出。「小吳」作品內容是京劇人物王寶釧、周瑜、楊香武，中學生作品完全「複製」上述人物。「小吳」直言京劇與南戲是不同的劇種，可見中學生在繪畫前沒有弄清楚。

另一組名為《漁樂無窮》的臨海市某小學生立體造型作品照片，一名來自福建的網民怒斥其原創作品被盜用。

網民隨後向臨海教育局投訴，對方稱浙江省中小學生藝術節組委會已經取消作品獲獎資格，涉事指導老師無認真履行指導職責，市教育局要求學校對其進行處理。