削元旦假「３變２」 學生校園貼字抗議

湖南省級示範高中爆怒潮 湖南省長沙市近日有高中把元旦假期由三日減至兩日，激起學生強烈不滿，紛紛在公告欄張貼大字報譴責校方，並誓言抗爭到底。全體學生更在教學樓抗議及高呼口號，最終迫使校方讓步。

網傳事發在省級示範高中周南中學，它是長沙市歷史最悠久的中學之一。學校於周二發表更改假期的通知後，引發老師和學生不滿。學生於翌日發起抗爭，他們在食堂和辦公樓報刊欄等地方四處張貼大字報，部分寫上「與其怨聲載道，不如民主自由」、「還我三休，還我元旦」及「誓死力爭，還我三休」等口號。

校方屈服 假期改回三天 網傳影片顯示，學校教學樓每層均站滿抗議的學生，他們不斷高喊「三休！三休！」口號，聲勢十分浩大。學生們認為需要充足的休息時間放鬆身心，而學校的決定給他們帶來了很大的困擾。涉事中學工作人員周三表示，校方不打算追究學生責任，目前正在了解事件情況。有電視台周四引述長沙市教育局工作人員稱，經與涉事中學了解，已將元旦假期改回3日。

周南中學創辦於1905年（清光緒三十一年），1968年以前是女子中學，於1984年成為湖南省首批省級重點中學。知名校友遍及政界、科技學術界及文學藝術界，其中包括毛澤東第二任妻子楊開慧。本報綜合報道