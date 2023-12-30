宋楚瑜談台大選 拒評角逐三方勝算

宋楚瑜

【本報綜合報道】曾經多次角逐台灣總統及副總統的親民黨主席宋楚瑜，未有加入明年大選戰局，但力拚不分區立委席次。他周四在網絡節目被問誰在總統選舉勝算較高時，表示到目前仍然看不出來，又透露參加這次大選的三方均曾經找他助選。

節目主持人表示，目前民意調查都是民進黨賴清德領先，問宋楚瑜最後真的就是他贏嗎？宋回應稱，最近有些美國學者專家也問他同一問題，他就反問對方，美國總統由誰當選？對方也答不出來。他提到，各參選政黨都希望他出面替對方講說話，顯示自己還有一定影響力，可能會是大選最後的關鍵。

稱當年拒陳水扁組閣邀請 至於支持哪一方，他表示取決於3個要素，分別是能否給台灣帶來可行務實的兩岸未來和國際關係、是否真正可以把台灣的問題逐一解決、對方的政見由誰幫忙落實。

宋楚瑜在節目中稱，前總統陳水扁執政時間，曾經找他合組內閣，但遭其拒絕，原因有兩個，一是他與對方對台灣的認同不一樣，二是台灣制度「總統不喜歡行政院長」，後者隨時會被換掉，而他的立委席次不夠，「怎能夠做」。