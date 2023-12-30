柯文哲批評藍綠 操弄獨統致台分裂

柯文哲

【本報綜合報道】台灣總統選舉最後一場總統候選人電視政見發表會周四晚上舉行，兩岸議題再度成為各方攻防焦點。民眾黨柯文哲批評藍綠兩黨總在選舉操弄統獨、鼓吹仇視；國民黨侯友宜強調會堅守民主自由制度，民進黨賴清德稱世界已經上架台灣，但柯、侯仍然走依賴中國大陸的舊路。

柯文哲表示，民進黨現階段仍然保有「台獨」黨綱，過去8年執政期間與中國大陸零互動，現在更推舉自稱「務實台獨工作者」的賴清德為總統候選人；國民黨不曾修正「統一黨章」，所推派的侯友宜也接受缺乏民意的「九二共識」。

侯友宜強調堅守憲法 侯友宜還擊，國民黨是按照中華民國憲法，既反對「台獨」、也反對一國兩制。賴清德強調，侯、柯兩人都是秉持「一個中國」原則，一個接受「九二共識」、一個稱兩岸一家親，批評不管侯或柯，只要中國大陸對台灣施壓，一定批評台灣政府的不是，從沒譴責中國大陸的野蠻，這是他與兩人最大的不同。

柯文哲指出，他2015年提及兩岸一家親，民進黨立委候選人2016年選舉時邀請其站台，當時民進黨不覺得兩岸一家親有問題，「把我利用完了，拿到政權了就把我踢走」。他批評其餘兩黨都利用中國大陸贏得選舉，結果令台灣內部更加分裂對立。賴清德在最後一輪發言時提出質疑，接受「九二共識」後如何保障台灣的主權，他強調這次除了選總統、副總統外，更是在選擇台灣的方向。